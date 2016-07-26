渣馬2021｜黃啟樂首跑男子全馬即封王 盼冠軍贈天上的她

因疫情停辦一年的渣打馬拉松今日(24日)復辦，首次參加42.195公里全馬的26歲本地跑手黃啟樂，一直與居港日本跑手城武雅鬥得難分難解，並在最後100米路程突然發力，最終以4秒優勢力壓對手，以2小時31分10秒成績在其首次全馬中奪冠。

渣馬2021｜衝線一刻浮起很多畫面

一直專攻1,500、5,000米等項目的黃啟樂，對取得佳績感喜出望外，又指衝線一刻浮現多個畫面，包括想起以往的辛酸，以及兩年前受傷不能參賽等。他並透露，昨日是婆婆出殯的日子，是他人生第一次經歷生離死別之痛，憶述婆婆生前很愛惜他，「這個冠軍會不會是送給她的禮物？」

渣馬2021｜感謝季軍戰友魏賡助訓練

港隊在早前的東京奧運取得佳績，亦在社會掀起一股熱潮。黃啟樂坦言被東奧感染，遂決定出來挑戰全馬，希望為日後參與奧運踏出第一步。在項目奪季軍的魏賡，賽場上雖然是爭冠對手，但原來他也是黃啟樂全馬的訓練拍檔，黃啟樂感激對方無私分享備戰錦囊，笑言不介意把獎金分給對方。

渣馬2021｜女子組全馬姚潔貞奪冠

至於女子組全馬， 由姚潔貞以2小時39分成績奪冠，她指今日天氣不錯，初段感覺舒服，但賽事尾段開始有太陽較熱，又指今年改道後有1公里斜路較辛苦。她並透露，將積極部署參與未來其他賽事。

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