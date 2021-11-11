港女籃球員李祉均加盟陝西 成WCBA首位港將

繼早年香港男子籃球代表登陸內地CBA之後，終有女子籃球代表亦成功獲得內地聯賽的垂青。現年26歲的香港女籃代表李祉均將加盟陝西女籃，成為首位WCBA的香港球員。

李祉均今年5月赴內地與多支球隊試訓，開展她的職業籃球夢，並最終獲得陝西隊的合約，簽約成為該支年青球隊的成員。李祉均表示：「好開心！終於得咗！但是感覺不太真實，有點難以置信。」她指球隊在上季WCBA在17隊中排14，球隊年輕球員為主，並只留下去季3至4名球員，相信自己可以取得上陣的機會。

缺WCBA經驗 與新人無異

李祉均又表示，雖然自己已是球隊最年長的球員，但是沒有WCBA的比賽經驗，與新人無異。所以需要盡快適應球隊的打法及WCBA的比賽模式，以發揮自己進攻能力強的優點。

李祉均此前一直效力香港女甲球隊偉邦，在2016及2019年獲得女甲得分王，代表香港出席過2014及2018年的亞運會，在2019年的Red Bull Reign獲得全球總決賽亞軍、香港區冠軍。