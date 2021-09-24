港產名醫辭世 伊巴網上悼念

效力AC米蘭的前瑞典國腳伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović），日前在社交網站悼念一位賦予他再一次機會的名醫Freddie Fu，而這個名醫是美藉港人傅浩強。在香港長大，入讀名校聖保羅書院，之後在美國取得學位，並成為匹茲堡大學教授，在2017年為伊巴謙莫域進行手術，令他至今仍可在球場上比賽。這位名醫上周五(24日)辭世，終年70歲。

對於運動員來說，受傷往往成為運動生涯的終結。2017年，伊巴謙莫域效力曼聯期間因為一次受創，以致右膝十字韌帶斷裂，差點斷送職業生涯。他之後獲得在美國的傅浩強協助進行手術，並成功康復，令他經過兩個美職球季後重返歐洲，並加盟AC米蘭至今。伊巴謙莫域在網上表示：「傅浩強給了我職業生涯第二次機會，我仍然能保持頂級狀態就是因為他。我非常感謝他，多謝你傅浩強，RIP。」

來自香港的傅浩強，是本港顯赫傅氏家族後人，伯父是外交官傅秉常。傅浩強在香港聖保羅書院就讀，之後到美國升學，並在匹茲堡大學取得醫學學位。之後在該大學任教並作為隊醫，而傅浩強本身亦是十字韌帶手術的權威，進行過數千次手術，當中最成功之一，正是伊巴謙莫域。傅浩強2017年曾來港，在中文大學舉行講座，當中有提到伊巴謙莫域的案例。