澳洲冬奧持旗手逝世 女友15個月後誕女兒

澳洲前滑雪板冠軍的Alex Pullin在去年7月，因為意外溺水身亡。不過，其女友透過試管方式懷孕，在其去世15個月後，誕下二人的女兒。

Alex Pullin去年7月8日，在澳洲黃金海岸捕魚時溺水身亡，年僅32歲。Alex Pullin在2014年的索契冬奧，是澳洲的持旗手，並參加過3屆冬季奧運。Alex Pullin曾是兩屆世錦賽的單板滑雪賽冠軍，但他在2020年宣布結束運動員生涯，然而在7月就不幸意外離世。

Alex Pullin的女友Ellidy Pullin在今年6月宣布懷孕的消息。或許時間上有點奇怪，不過其實本身Ellidy Pullin因為卵子數量不足，故此與Alex一直有懷孕困難的問題，而Ellidy是透過體外受孕的方法，由醫生抽取較健康的精子，再將其直接放入卵子之中。故此Ellidy在男友逝世後才懷上二人的嬰兒。Ellidy在周一宣布，成功誕下二人的女兒。