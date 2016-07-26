澳職21歲新星宣布出櫃 男足頂級聯賽第一人

在LGBT議題逐漸受公眾接受之下，不少運動員都公開自己的性取向。然而，在男子職業足球中，卻鮮有球員公開「出櫃」。而澳職阿德萊德聯的21歲守將約舒亞卡華路（Josh Cavallo）成為了史上第一人。

約舒亞卡華路是澳職阿德萊德聯的左閘，上個球季被球隊選為澳職的希望之星。這位21歲的年輕球員，在周三(27日)公開個人的性取向。卡華路在個人Twitter中表示：「準備好說出口一些個人的事，而我在說出來之後也感覺為自己的人生舒一口氣。」他在影片上表示：「我是一個足球員，也是一個男同性戀者。一切我都只是想在踢波以及被平等對待。」

「不會因為出櫃而覺得快樂」

卡華路表示，自己已厭倦雙重人格的生活，他表示：「這是我人生旅程的其中一點，但是我不會因為自己出櫃的決定而覺得快樂。我與自己的性取向鬥爭了6年。我感到高興是我可以將這個放下。」

卡華路雖並非首位同性戀足球員，但卻是首位職業球員在其職業生涯中宣布出櫃。過去宣布出櫃的球員，部分已轉效力低組別或是非主流聯賽，亦有已退役。當中包括前德國國腳的希斯佩加（Thomas Hitzlsperger），另外1990年英格蘭球員Justin Fashanu亦公開自己性取向，之後他在1998年在美國被指性侵一名17歲少年而自殺身亡。