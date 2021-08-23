為政治正確新西蘭男足「All Whites」要改名

在運動世界，不少隊伍都有自己的綽號，而這都源於本身的故事和歷史。其中新西蘭國家男子足球隊，本來就有「All Whites」這個名稱，源起在於球隊1982年首次取得世界盃出線資格時，穿起全白的球衣。不過新西蘭足協表示，審視過有關名稱之後，考慮不再使用這個名字。

新西蘭國家不少運動隊伍都是採用黑或白色，故此新西蘭的欖球隊綽號叫「All Blacks」，而男足就叫「All Whites」。不過在反歧視及種族平等的「政治正確」風氣之下，這類帶「色彩」的名字被視為歧視及不符合要求。新西蘭足協表示：「與其他國家部門一樣，新西蘭足球的過程和圍繞着文化包容以及尊重《懷唐伊條約》的宗旨。」

新西蘭足協指：「作為我們去年公布的傳遞及可持續計劃，我們正與比賽的持份者，包括足球以外的人士，尋求各領域的組織，去確保可達至2021或之後的目標。現時去談論任何結果是言之尚早，不過最重要是我們的工作是要努力成為奧特亞羅瓦（毛利語：新西蘭）最具包容性的運動。