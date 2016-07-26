獨角獸高達｜運動攀登現有趣圖片 高達站立在奧運上
20 分前
獨角獸高達｜運動攀登現有趣圖片 高達站立在奧運上
今次東京奧運開鑼後，網絡上已有不少人提問「這是動漫奧運嗎」，全因今屆奧運的動漫元素奇多，先是開幕式有多首動漫遊戲主題曲外，連多名參賽選手都模仿動漫角色登場，最新消息竟是高達已站立在奧運上。
東京奧運新增的運動攀登於昨日首次亮相，周三女子資格賽便在青海都市運動公園舉行，這個場館鄰近便是深受旅客及動漫迷歡迎的東京台場購物廣場，亦即是1比1的獨角獸高達的所在地。
Gundam is watching you
女子運動攀登資格賽於青海都市運動公園的戶外空曠地方舉行，順利成章連鄰近的獨角獸高達亦被拍攝入鏡，因此便出現了「高達站立在地上」及「Gundam is watching you」（高達正注視你）的有趣圖片。
事實上今次已不是獨角獸高達首次入鏡，之前的三項鐵人賽，一眾選手出戰單車項目時亦有踩過台場購物廣場附近路段，亦令獨角獸高達再次成為焦點。
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