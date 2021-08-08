球壇風雲 巴塞炒祖記振軍心 美斯勢投PSG

阿根廷球王美斯日前召開記者會後，正式與巴塞隆拿分道揚鑣，其後美斯在家舉行了小型告別聚餐，有傳他已踏上轉投巴黎聖日耳門(PSG)之路。巴黎昨有球迷聚集機場外，大批傳媒亦在球會外(圖)等候球王到臨。巴塞亦重新出發，於甘柏盃旗開得勝，總算有好開始。

有傳美斯原定在周日出發往巴黎，不過因舉行臨時記招而延遲出發日期，而周日美斯家中的聚餐，則只招待了前隊友蘇亞雷斯一家，以及巴塞助教哥斯達等。此外，對於在傳出他將會過檔PSG之日，同時有美斯與尼馬及迪馬利亞等PSG球星聚餐照片流出，美斯回應只屬巧合，但承認尼馬等有邀請他投效PSG。

對於美斯勢將轉戰法甲，在當地已掀起了球王旋風，除球迷在機場守候，高呼美斯名字，就連聖日耳門爭標對手、馬賽的主帥森柏奧利亦表示：「雖然美斯並非加盟馬賽，但對於法甲而言仍是個好消息，他會為法甲帶來大量關注。對我個人而言，也會因他到臨法甲增強了動力。」

另邊廂，「後美斯年代」的巴塞在告魯夫球場迎來新一頁，於甘柏盃出戰祖雲達斯。雖然美斯已離開球隊，但不少入場球迷在開賽10分鐘時，高舉美斯的10號球衣，向該球會傳奇致敬。戰果方面，巴塞憑新加盟的荷蘭球星迪比交出1入球1助攻，以及巴夫韋迪與列基佩治各建一功，以3比0大勝奪標。