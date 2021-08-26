球壇風雲 藍月失卡尼轉斟C朗 哥帥親證2023年告別

曼城王朝面臨瓦解！帶領曼城爭取衛冕的西班牙名帥哥迪奧拿突然透露，與「藍月亮」在2023年合約屆滿後離隊，好好休息；而在休息過後，他的目標是執教一支國家隊。至於隨着斟介熱刺王牌射手哈利卡尼失敗，有傳曼城已為基斯坦奴朗拿度(C朗)開出一紙2年合約，期望為這王朝寫下完美句號。



現年50歲的哥迪奧拿，自2016年入主曼城，並在去年11月與球會續新約直至2023年到期。這位前巴塞隆拿及拜仁慕尼黑教頭，過往執教任何一支球隊從來不多於4年，不過今次他留在「藍月亮」將會以7年為期限；他在日前出席一項活動爆出這驚人消息：「在執教曼城7年後，我認為我會選擇休息一下。我需要暫時停不來，回顧與反思，並向其他教練學習。」

當被問到休息之後的下一步，哥帥回應：「執教國家隊，是的，我的下一站應會是國家隊。我可能會為歐國盃、美洲國家盃或世界盃而奮鬥。執教巴西？這是一支夢幻球隊，永遠都是大熱門；但巴西隊主帥從來都是巴西人，我還沒看過有外國人教巴西。」

既然在曼城尚餘兩年日子，哥迪奧拿當然仍要繼續強化陣容爭取佳績，可是在今夏追逐已久的目標哈利卡尼，日前宣布留效熱刺後，曼城轉斟基斯坦奴朗拿度的新聞愈炒愈熱。根據最新報道，「藍月亮」已為36歲的C朗開出一紙2年、周薪23萬鎊的合約，人工將較C朗現時效力祖雲達斯為低，而曼城據報更不願付出任何轉會費，只願意用麾下球員交換。

另外，曼城將在周六英超早場火併阿仙奴，後者在新季英超連敗後，剛在英聯盃卻反彈大捷，以6比0蹂躪西布朗晉級，下圈會遇上英甲的AFC溫布頓。今場「兵工廠」有復出的隊長奧巴美揚連中三元，新兵中場馬田奧迪加特亦交出1次助攻，為明天出訪曼城打下強心針。