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球壇風雲 藍月失卡尼轉斟C朗 哥帥親證2023年告別
26 分前
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曼城哥迪奧拿2023年離隊哈利卡尼基斯坦奴朗拿度C朗國家隊歐國盃美洲國家盃世界盃英超阿仙奴奧巴美揚馬田奧迪加特
球壇風雲 藍月失卡尼轉斟C朗 哥帥親證2023年告別
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哥迪奧拿

曼城王朝面臨瓦解！帶領曼城爭取衛冕的西班牙名帥哥迪奧拿突然透露，與「藍月亮」在2023年合約屆滿後離隊，好好休息；而在休息過後，他的目標是執教一支國家隊。至於隨着斟介熱刺王牌射手哈利卡尼失敗，有傳曼城已為基斯坦奴朗拿度(C朗)開出一紙2年合約，期望為這王朝寫下完美句號。
 

現年50歲的哥迪奧拿，自2016年入主曼城，並在去年11月與球會續新約直至2023年到期。這位前巴塞隆拿及拜仁慕尼黑教頭，過往執教任何一支球隊從來不多於4年，不過今次他留在「藍月亮」將會以7年為期限；他在日前出席一項活動爆出這驚人消息：「在執教曼城7年後，我認為我會選擇休息一下。我需要暫時停不來，回顧與反思，並向其他教練學習。」

當被問到休息之後的下一步，哥帥回應：「執教國家隊，是的，我的下一站應會是國家隊。我可能會為歐國盃、美洲國家盃或世界盃而奮鬥。執教巴西？這是一支夢幻球隊，永遠都是大熱門；但巴西隊主帥從來都是巴西人，我還沒看過有外國人教巴西。」

既然在曼城尚餘兩年日子，哥迪奧拿當然仍要繼續強化陣容爭取佳績，可是在今夏追逐已久的目標哈利卡尼，日前宣布留效熱刺後，曼城轉斟基斯坦奴朗拿度的新聞愈炒愈熱。根據最新報道，「藍月亮」已為36歲的C朗開出一紙2年、周薪23萬鎊的合約，人工將較C朗現時效力祖雲達斯為低，而曼城據報更不願付出任何轉會費，只願意用麾下球員交換。

另外，曼城將在周六英超早場火併阿仙奴，後者在新季英超連敗後，剛在英聯盃卻反彈大捷，以6比0蹂躪西布朗晉級，下圈會遇上英甲的AFC溫布頓。今場「兵工廠」有復出的隊長奧巴美揚連中三元，新兵中場馬田奧迪加特亦交出1次助攻，為明天出訪曼城打下強心針。

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阿仙奴大勝一場。
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奧巴美揚
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/球壇風雲-藍月失卡尼轉斟c朗-哥帥親證2023年告別-282150
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