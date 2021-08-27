球王出場 美斯地標戰搶鏡 麥巴比梅開二度

「宇宙戰隊」巴黎聖日耳門(PSG)在法甲作客2比0輕取蘭斯，正「扭計」離隊的基利安麥巴比，依然專業地交出高水準發揮，個人梅開二度成贏波功臣。不過賽事焦點都落在後備登場、首度披起PSG戰衣出戰的球王美斯，賽後就連對方門將都要帶同愛兒要求合照，足其美斯的非凡魅力。

巴西巨星尼馬與其同胞中堅馬昆奴斯哥利亞今場同時是新季首度擔正，不過論表現仍是上、下半場各建一功的基利安麥巴比最為出色。至於首次列入大軍後備名單的美斯，在66分鐘入替尼馬。美斯今仗表現未算搶鏡，雖不斷嘗試融入球隊，也曾與麥巴比配合組織，但未有得手，最終在沒有驚喜下，PSG開季4連勝兼排榜首，亦是法甲今季唯一長勝之師。

球王美斯法甲的地標戰，甫入場便令現場觀眾震動呼喊聲不絕，賽後蘭斯的塞爾維亞籍門將拿高域即拋低勝負戰果，抱著愛兒找美斯合照，球王亦主動抱起小孩，表現「親民」。賽後，PSG主帥普捷天奴覺得場面感動：「不論是我們的球迷或是蘭斯的球迷，大家都歡迎美斯實在美妙，美斯也為此非常開心。他的登場為球賽帶來更大熱情，所有人也感受得到。」

麥巴比去留 皇馬PSG續拉鋸

另方面，有關基利安麥巴比離隊一事，PSG與皇家馬德里據報仍在討價還價中，PSG的卡塔爾王室高層艾坦尼在twitter發文，聲稱該隊稍後會再向皇馬還價；「銀河艦隊」必須至少付出1.8億歐元，或在1.8億歐元上外加一名球員作交易，才有可能成事，讓麥巴比投奔西甲。