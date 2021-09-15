球王失威｜布魯日門將：好得閒 PSG超強MNM欠火力

雷聲大、雨點小！萬眾期待的巴黎聖日耳門(PSG)夢幻進攻組合「MNM」在歐聯首度合體，於A組作客比利時勁旅布魯日僅和1比1。以美斯、尼馬與基利安麥巴比為首的PSG大軍身價達9.9億歐元，但可惜全場射門次數反不及對手，若非門將基羅拿華斯有神級演出，這支法國班霸恐要敗走比利時。

雖然PSG全場控球比率高達81%，但射門次數卻以9比16落後於布魯日，中框次數則是4比6。球員跑動距離中，聖日耳門全隊為103.81公里，但較布魯日的111.17公里落後超過7公里，可見對手比賽態度明顯更為積極。

PSG主帥普捷天奴今場排出「4-3-3」陣式，超強鋒線之後，中場包括安達靴里拉、韋拿杜姆與里安度柏利迪斯；以至後備入場的達斯拿與丹尼路彭利拿等，全場的關鍵傳送竟然是零球，可見前場欠缺供應。最終麥巴比在開賽15分鐘交出助攻讓安達靴里拉入波，客軍領先；而美斯比賽中亦曾射門中楣，只是球隊在上半場已被布魯日追和，終以1比1完場。

相比基羅拿華斯全場作出6次撲救助聖日耳門力保不敗，布魯日門將米洛列特顯得更輕鬆：「我在比賽中沒甚麼可做，我們表現很好，沒給他們太多機會。」至於普捷天奴受訪時堅稱球隊今場並非劣勢：「我們擁有控球權，沒被對手控制。球隊現時只需要繼續提升，並做到平衡。」普帥強調滿意美斯演出，只是鋒線仍要加強默契。

球王失威｜布魯日門將：好得閒 PSG超強MNM欠火力