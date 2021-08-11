球王轉會 投PSG 重穿30號球衣顯決心 美斯：新三叉戟瘋狂

阿根廷球王美斯飛抵達法國巴黎，完成其加盟巴黎聖日耳門(PSG)最後程序，與新球會簽下一紙「2+1」年期新約，今季將穿起代表他初出道時的「30號」球衣，盡顯其毋忘初心、重新出發的心態！他與球會會長兼CEO艾基拉菲(Nasser Al-Khelaifi)在王子球場會見傳媒，美斯被問到將與尼馬、基利安麥巴比組成MMN神級「三叉戟」進攻組合時，坦言非常興奮：「真的很瘋狂！」



美斯與離開巴塞隆拿時的記者會一樣，身穿西裝以靚仔look現身記招，但今次不時面露笑容，不再哽咽。他指離開巴塞是一個艱難的時刻，因為在那裡多年，很難作出改變，但自言到巴黎時已感到很興奮，想盡快投入練習。對於轉投PSG的原因，美斯指，「迪馬利亞、里安度柏利迪斯都是我認識的隊友，我們都有聯絡。當然尼馬也是原因，這是我下決定的重要原因。」他同時表明，目標之一是要為PSG贏得歐聯冠軍，「我的夢想是再贏歐聯，相信巴黎是最有機會令我夢想成真的地方。」美斯曾4奪歐聯，但對上一次已經是2014/15球季。被問到將與尼馬、麥巴比兩大球星組成「MMN」神級三叉戟時，美斯坦言，「真的很瘋狂，我將會與世界上最佳的球員合作，這永遠都是好事。我和尼馬都很了解對方，希望我們在一起可以變得更強。」值得一提，美斯亦將與十多年來的「死對頭」，由皇馬轉投PSG的沙治奧拉莫斯做隊友，可謂世事難料。



稅後年薪高達3500萬歐元

美斯順利通過體測，便與PSG巴黎聖日耳門簽約，據悉，美斯合約為「2+1」的2年死約加1年生約，而其稅後年薪高達3,500萬歐元。之前有指尼馬為求得到這位舊隊友加盟，願意讓出自己的10號球衣；可是該阿根廷隊長卻拒絕了尼馬好意，反而選擇了他在巴塞初出道的30號球衣。

在美斯完成加盟後，尼馬率先在社交網表示歡迎前者來投，而美斯加盟的消息傳出後，PSG球迷立即陷入瘋狂，大批球迷已在機場、其下榻的酒店及球場外聚集，歡迎球王加盟。另外，PSG以贏得美斯來投後，已馬上在經濟上得到回報，其在官方網站的「30號」球衣，迅即被搶購一空賣斷市；而PSG本周六主場對斯特拉斯堡的門票，即使美斯上陣機會不大的情況下，炒價仍然急升，有指一張普通球場角落區域門票已要賣800歐元。至於有關美斯在PSG的地標戰，初步預計會是9月世盃外圍賽後，對克萊蒙特時上陣，相信仍有一段時間讓美斯適應新環境。

另外，PSG今夏已簽入了包括美斯、沙治奧拉莫斯及韋拿杜姆等球星，根據著名網站《轉會市場》統計，他們的一隊身價高達約9.97億歐元，僅次榜首曼城的10.6億歐元。