球迷掟水樽尼斯被扣分兼重賽 馬賽皮耶與隊友皆停賽

上月法甲聯賽，尼斯對馬賽的比賽因為有球迷將水樽等雜物擲入球場，並打中馬賽前法國國腳皮耶，之後皮耶（Dimitri Payet）將水樽擲回而引致球迷騷動。法甲聯賽公布有關處分，尼斯將被扣2分，但1分將獲判緩刑，而該場比賽會安排在中立場重新開始。至於馬賽的皮耶及艾華路蘇比朗（Alvaro Gonzalez）將分別停賽1場及2場，馬賽軍醫Pablo Fernandez亦被禁入場9場。

將於中立場無球迷下重賽

在上月因為主場尼斯球迷衝入球場甚至襲擊馬賽球員的法甲聯賽，在比賽末段因為球迷擲水樽引起。尼斯被法甲聯賽判被扣2分，不過有1分可以緩刑。同時原本領先1球的尼斯，比賽會在中立場兼且沒有球迷入場下重新開始。而尼斯在未來的3場主場，亦將不容許球迷入場。

至於馬賽的皮耶及艾華路蘇比朗同樣被罰，其中皮耶停賽1場、艾華路蘇比朗停2場，至於軍醫Pablo Fernandez亦要暫停在場邊工作9場。