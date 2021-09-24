Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
環法單車明年重辦女子賽
15 小時前
#Hashtags
公路單車環法單車賽女子單車賽國際單車聯盟
環法單車明年重辦女子賽
news-images
環法單車賽公布復辦女子組賽事。(路透社)

國際單車聯盟（UCI）周四(15日)公布，將在明年的環法單車賽，重新舉辦女子組賽事。這是自1990年停辦之後，事隔33年再次舉辦，主辦單位期望可與男子賽一樣獲得重視。

作為世界最著名的單車公路賽，環法賽至今已有百多年的歷史。然而賽事一直只有男子參加，直至1984年才開始舉辦女子賽事。然而在舉辦5屆之後，因為缺乏關注及贊助，在1990年就停辦至今。早前獲得聯署支持之下，環法賽宣布復辦女子組項目。在昨日主辦單位公布明年環法賽道及時間，同時亦宣布了女子組的計劃。

news-images
環法賽事總監Christian Prudhomme（左）與女子組總監Marion Rousse介紹明年賽事。(路透社)

緊接男子組最後一日起步

與男子賽事不同，來年的女子賽只會進行8日的比賽，而比賽會緊接於男子組項目，在男子組完成23日比賽後，會於法國巴黎展開8日的女子組比賽。比賽會在艾菲爾鐵塔附近起步，並會在法國東部山區La Planche des Belles Filles作終點。

女子組賽事總監Marion Rousse表示：「這是平衡的賽道，適合不同類型的車手。」而男子組的總監Christian Prudhomme指：「如果可以（持續穩定），女子組賽事可以舉行40年。」他又提到：「最大的挑戰是轉播賽事。我們已做了很出色的工作，令比賽可在男子賽事完結的同一日，在巴黎起步。」Christian Prudhomme表示：「我們的目標是可以繼續舉辦比賽，讓這持續在未來100年，即是到我老了要拿拐杖時還看到比賽。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/環法單車明年重辦女子賽-288787
#Hashtags
公路單車環法單車賽女子單車賽國際單車聯盟
Am730

東京奧運︱自由體操銅牌村上茉愛暗示世錦賽後退役

北京冬奧︱遭教練性侵後被爆疑造假　南韓速滑金牌女選手被禁訓練

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運︱自由體操銅牌村上茉愛暗示世錦賽後退役
Am730
Am730
北京冬奧︱遭教練性侵後被爆疑造假　南韓速滑金牌女選手被禁訓練
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多