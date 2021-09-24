環法單車明年重辦女子賽

國際單車聯盟（UCI）周四(15日)公布，將在明年的環法單車賽，重新舉辦女子組賽事。這是自1990年停辦之後，事隔33年再次舉辦，主辦單位期望可與男子賽一樣獲得重視。

作為世界最著名的單車公路賽，環法賽至今已有百多年的歷史。然而賽事一直只有男子參加，直至1984年才開始舉辦女子賽事。然而在舉辦5屆之後，因為缺乏關注及贊助，在1990年就停辦至今。早前獲得聯署支持之下，環法賽宣布復辦女子組項目。在昨日主辦單位公布明年環法賽道及時間，同時亦宣布了女子組的計劃。

緊接男子組最後一日起步

與男子賽事不同，來年的女子賽只會進行8日的比賽，而比賽會緊接於男子組項目，在男子組完成23日比賽後，會於法國巴黎展開8日的女子組比賽。比賽會在艾菲爾鐵塔附近起步，並會在法國東部山區La Planche des Belles Filles作終點。

女子組賽事總監Marion Rousse表示：「這是平衡的賽道，適合不同類型的車手。」而男子組的總監Christian Prudhomme指：「如果可以（持續穩定），女子組賽事可以舉行40年。」他又提到：「最大的挑戰是轉播賽事。我們已做了很出色的工作，令比賽可在男子賽事完結的同一日，在巴黎起步。」Christian Prudhomme表示：「我們的目標是可以繼續舉辦比賽，讓這持續在未來100年，即是到我老了要拿拐杖時還看到比賽。」