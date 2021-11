白禮達與柏天尼被指欺詐 遭瑞士檢察長起訴

前國際足協主席白禮達(Sepp Blatter)與前歐洲足協主席柏天尼(Michel Platini)被瑞士檢察總長辦公室(The Office of the Attorney General of Switzerland,OAG)指控,二人涉及一筆200萬瑞士法郎(約1,703.4萬港元)非法報酬。

OAG在聲明指,柏天尼在1998至2002年期間,以顧問身分為白禮達工作,並在1999年簽下一份顧問合約,表明國際足協每年只需向柏天尼支付30萬瑞士法郎(約255.4萬港元)的顧問費用。然而至2011年,在顧問合約結束後,柏天尼要求200萬瑞士法郎的顧問費用,並獲白禮達批准國際足協支付。

OAG表示,在收集了相關證據,認為柏天尼的該筆款項缺乏法理依據。又指該筆款項令國際足協受損,而柏天尼亦非法獲利。

國際足協:沒有該筆款項記錄

國際足協表示,該筆款項是2011年2月時席國際足協主席選舉不久之前,由白禮達授權向柏天尼支付,當時白禮達正尋求第4度連任。而國際足協估計該200萬瑞士法郎是有關柏天尼超過10年的工作,但是當中沒有任何的書面協議記錄。而國際足協亦已透過瑞士法院要求二人退回有關的款項。

據報,85歲的白禮達與65歲的柏天尼,將需要出庭受審。