皮耶與球迷衝突互掟水樽 馬賽作客尼斯腰斬

在香港時間今日凌晨上演的法甲賽事，有前英超球星皮耶（Dimitri Payet）在陣的馬賽作客尼斯，比賽至74分鐘因為尼斯球迷向準備開角球的皮斯投擲大量雜物，而之後皮耶亦拾起雜物投上看台後爆發衝突，因為部分球迷衝入球場，令比賽最終腰斬。

馬賽在這場法甲聯賽於下半場49分鐘被丹麥國腳多爾貝治（Kasper Dolberg）攻破大門而落後，不過到74分鐘，皮耶準備開角球時，遭尼斯球迷投擲雜物打中，皮耶之後拾起水樽擲回看台，之後雖然被尼斯球員勸阻，但皮耶再多拾幾個水樽擲上看台，導致之後多名球迷衝入球場，更有人意圖襲擊皮耶，比賽之後在混亂下中止。

雖然尼斯球員之後重返球場，但是馬賽球員拒絕，令比賽需要腰斬。馬賽主席Pablo Longoria表示：「我們的球員受襲擊。我們的決定是為保障球員安全，有人因球迷衝入遇襲，不繼續比賽是因為我們球員的安全沒有得到保障。」尼斯方面就批評，雖然是尼斯球迷投擲水樽在先，但衝突的起因是馬賽球迷挑釁性的回應，又指在混亂期間有尼斯球員被馬賽職球員襲擊。