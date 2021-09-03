美網︱祖高域反勝美國小將晉級八強

爭取成為首位年內包攬4大滿貫的男子網球手，塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）在16強差點失手，面對以外卡出戰的美國千禧後球手Jenson Brooksby，祖高域在先輸一盤1:6的大比數之後，連贏3盤反勝。半準決賽會對6號種子的意大利球手巴列天尼（Matteo Berrettini）。

今年已贏下澳網、法網及溫布頓3個大滿貫冠軍，雖然在奧運失利而未能達成「金滿貫」，但仍有望爭取首位在一年內包辦全部4大滿貫冠軍。不過在最後一項的美國公開賽還是並不輕鬆。

在16強對上憑外卡參賽，2000年出生的美國球手Jenson Brooksby，世界排名99的Jenson Brooksby首盤把握祖高域有多達11次大意失誤，在兩破對手發球局之下，以6:1的局數先取1盤。

不過世界排名第1的祖高域，實力仍是較高。在之後的3盤發揮應有水準之下，仍以6:3、6:2及6:3連取3盤，以3:1的盤數反勝對手，取得半準決賽的席位。而他半準決賽的對手將是6號種子巴列天尼。祖高域賽後亦讚對手的Jenson Brooksby，他指：「他首盤打出完美的一盤，而且他很聰明，令我無從入手。」