第二屆ASICS World Ekiden虛擬跑11月登場

ASICS將於11月10 日至22日期間舉辦ASICS World Ekiden 2021，秉承「Uplift the World」理念，希望藉此讓世界各地的跑手衝破時間地點的界限，一同體驗及享受團隊精神的力量。這項賽事於去年首度舉辦，共吸引了分別來自179個不同國家的選手，超過56,000多名跑手參與。

啟發自日本傳統的跑步文化——驛站接力賽(Ekiden) ，ASICS World Ekiden 2021以虛擬形式舉行驛站接力賽。賽事設有六棒，由三棒5公里、兩棒10公里及一棒7.2公里組成，參賽者可因應自身能力與隊友分配適合的棒次，透過傳遞虛擬 TASUKI (襷)，合力完成一個馬拉松的跑距，展現日本「驛傳」精神。

Ekiden｢驛傳｣文化來自日本古代，由人以快跑方式傳遞信息，延續該傳統是日本行之有年的長跑賽事，由數名跑者組隊，以一條相當於接力棒的環狀布帶TASUKI傳給下一個區間隊友的長跑比賽。對參賽者而言，TASUKI象徵著隊伍的團結，參賽者為團隊成就與榮譽而跑，而這種親手傳遞TASUKI的比賽方式，便屬於日本獨創。

ASICS World Ekiden 2021賽事資訊

比賽日期： 11月10日至11月22日期間所有隊員完成所屬棒次

截止報名日期： 11月22日

報名步驟：

第一步： 即日起免費報名

由即日起，可透過ASICS Runkeeper應用程式或Race Roster網頁免費登記報名；最多六名參賽者為一隊，並需提名其中一位為隊長。

第二步： 訓練與追踪

團隊合作是ASICS World Ekiden虛擬接力賽的關鍵，ASICS Runkeeper應用程式能助你與團隊一同制定比賽訓練計劃和策略。

第三步： 進行虛擬接力賽

於2021年11月10日至22日賽事期間，使用ASICS Runkeeper應用程式記錄比賽成績，完成所屬棒次並透過傳遞虛擬的TASUKI與隊友完成比賽。

第四步： 分享精彩時刻

完成賽事後，歡迎在社交媒體上 Hashtag #ASICSWorldEkiden，與朋友和家人分享熱血一刻。