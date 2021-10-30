網球︱彭帥微博爆曾遭前領導人性侵 相關網上訊息已全被刪

曾奪得兩次大滿貫女雙冠軍，35歲的中國女網球手彭帥，周二(2日)晚在微博公開與前國家領導人張高麗的不倫關係。彭帥的微博現時已被封鎖，近期的文章已被刪除，而相關彭帥的片段也在內地下架。

自去年2月卡塔爾公開賽已沒有參加過比賽的彭帥，在周二晚突然在微博爆出重大訊息。彭帥在微博指控，3年前遭受到前國家副總理張高麗帶回家中性侵，而張高麗的妻子不單是知情，更在門外把守。彭帥又透露，二人早於7年前已有過性關係，但之後張高麗升任領導人後未有再找她。彭帥指那之後是在不同意之下與張高麗再發生性關係，指控被張玩弄。

現時彭帥的微博已不存在相關的貼文，而近期的帖文亦已經刪除，最新的微博已經數到是2020年1月生日時的帖文。而內地多個網站亦不能捜尋與「彭帥」相關的訊息和影片。

與中華台北謝淑薇兩奪大滿貫

35歲的彭帥在2013及2014年，與中華台北的謝淑薇分別在溫布頓及法國公開賽合作奪得過冠軍。曾是女雙世界排名第1的彭帥，在一年多沒有比賽下，彭帥的世界排名已跌至女單189及女雙248位，而她女單世界最高排名曾去過第14位。現年75歲的張高麗，曾任政治局常委至2017年，並在2018年3月卸下副總理的職務。