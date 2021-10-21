網球︱祖高域奪巴黎大師賽冠軍 兩破紀錄第7次成年度「一哥」

世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic）在巴黎大師賽決賽，以2:1的盤數擊敗俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev），取得個人第37個1000級大師賽冠軍，亦打破拿度（Rafael Nadal）的紀錄。

34歲的祖高域，雖然今年未能成就「全滿貫」及「金滿貫」的成績，但在巴黎大師賽決賽，再度面對美網決賽的對手梅韋迪夫。祖高域首盤先以4:6的局數落後。不過已提前保住今年世界年終排名第1位置的祖高域，還是有一定實力，在之後的兩盤同以6:3的局數擊敗對手，奪得巴黎大師賽的冠軍。

祖高域獲勝後，除了成功衞冕巴黎的錦標，同時亦是他個人第37個1000級的大師賽冠軍，也打破了之前由拿度保持的紀錄。同時，祖高域晉級決賽，亦是首位第7年鎖定年終世界排名第1的球手。

祖高域與梅韋迪夫將會參與下星期日(14日)展開的年終賽，梅韋迪夫是今年的衞冕球手。