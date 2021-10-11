總統都無情講｜博爾索納羅呻未接種疫苗被拒入場睇波

巴西總統博爾索納羅因未有接種新冠疫苗，被拒進入球場觀賽。

出名是球迷的博爾索納羅周日(10日)曾表示計劃到聖保羅州的桑托斯，入場觀看巴西甲組足球聯賽山度士對陣甘美奧的比賽。今場賽事是當地解除封鎖措施以來，首場容許球迷入場的比賽，但最多只能容納三成觀眾，入場球迷必須已完成疫苗接種，或持陰性核酸檢測證明。

博爾索納羅其後在巴西新聞網站《大都會》(Metropoles)上傳影片說：「我現在想看桑托斯的比賽，而他們卻告訴我說你必須接種疫苗。為甚麼？」博爾索納羅聲稱因為自己曾確診，已有抗體，至今拒絕接種疫苗。

目前並不清楚波索納洛是真的試圖去看球賽、或只是在抱怨，抑或純粹對場館要求出示疫苗護照的措施感不滿。

山度士：所有入場人士都要遵守防疫規定

這場賽事山度士主場1比0勝甘美奧，山度士發言人表示，博爾索納羅團隊並未有接觸球隊，強調所有入場人士都要遵守國家的防疫規定。

據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診人數突破2.3億，染疫後死亡人數逾485萬。確診人數最多的美國，總數逾4,433萬，第二多的印度逾3,395萬，第三多的巴西逾2,157萬。死亡人數最多的美國，總數逾71.31萬，第二多的巴西逾60.01萬，印度有逾45.05萬排第三。