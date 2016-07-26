美國男籃4強撼澳洲 斯洛文尼亞鬥法國

男籃今演4強大戰，其中備受矚目的美國男籃將與澳洲爭入決賽(12:15)。早已失去昔日「夢幻隊」光環的美國男籃，今屆表現仍嫌反覆，幸多次在危險關頭，總有首席球星杜蘭特發揮「死神」威力，如8強戰淘汰西班牙，KD便轟下29分，次席射手塔圖則以每場平均15.8分兼51%命中率為球隊護航，配以列拿特及迪雲布卡等球星，美國仍被看好。至於澳洲亦來勢洶洶，力爭國家男籃首面獎牌。効力NBA馬刺多年的主將米爾斯，近日剛落實新季轉投籃網，將成杜蘭特未來隊友，今場先演二人對決。澳洲陣內還有有如爵士射手恩格斯及76人前鋒泰保利等多名NBA好手，在奧運前熱身賽更曾挫美國，絕對有力一戰。



另邊廂，斯洛文尼亞將鬥法國(19:00)爭入決賽，前者人氣球星當錫是至今本屆奧運男籃得分王，平均每場取得26.3分，他合共代表斯洛文尼亞出戰17次全勝，氣勢強勁。對手法國亦有3屆NBA最佳防守球員高拔壓陣，兩強對決，同樣精彩。

