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美國男籃4強撼澳洲 斯洛文尼亞鬥法國
1 小時前
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美國男籃澳洲杜蘭特塔圖列拿特迪雲布卡夢幻隊米爾斯恩格斯泰保利斯洛文尼亞當錫法國高拔東京奧運
美國男籃4強撼澳洲 斯洛文尼亞鬥法國
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男籃今演4強大戰，其中備受矚目的美國男籃將與澳洲爭入決賽(12:15)。早已失去昔日「夢幻隊」光環的美國男籃，今屆表現仍嫌反覆，幸多次在危險關頭，總有首席球星杜蘭特發揮「死神」威力，如8強戰淘汰西班牙，KD便轟下29分，次席射手塔圖則以每場平均15.8分兼51%命中率為球隊護航，配以列拿特及迪雲布卡等球星，美國仍被看好。至於澳洲亦來勢洶洶，力爭國家男籃首面獎牌。効力NBA馬刺多年的主將米爾斯，近日剛落實新季轉投籃網，將成杜蘭特未來隊友，今場先演二人對決。澳洲陣內還有有如爵士射手恩格斯及76人前鋒泰保利等多名NBA好手，在奧運前熱身賽更曾挫美國，絕對有力一戰。
 

另邊廂，斯洛文尼亞將鬥法國(19:00)爭入決賽，前者人氣球星當錫是至今本屆奧運男籃得分王，平均每場取得26.3分，他合共代表斯洛文尼亞出戰17次全勝，氣勢強勁。對手法國亦有3屆NBA最佳防守球員高拔壓陣，兩強對決，同樣精彩。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/美國男籃4強撼澳洲-斯洛文尼亞鬥法國-278962
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