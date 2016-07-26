美斯抵巴黎出席記者會 稱尼馬是加盟主因

日前宣告與西甲巴塞隆拿未能完成續約的美斯，今日(11日)已抵達巴黎，並出席巴黎聖日耳門的記者會。美斯在記者會上表示，自己需要時間提升狀態，又指過去的一個星期對他來說是非常的艱難和感性。

美斯抵達巴黎出席聖日耳門的記者會，美斯表示：「我首先要感謝（聖日耳門）主席的說話，我感到很高興。大家都知道我離開巴塞隆拿是一個艱難的時刻，因為在那裡多年，是很難作出改變。不過當我來到的時候，我感到很高興。我很想快點開始投入練習，並且盡快簽約。在抵達巴黎的一刻，我就感到很享受。」

對於轉投聖日耳門的原因，美斯指：「迪馬利亞、里安度柏利迪斯都是我認識的隊友，我們都有聯絡。當然尼馬也是原因，這是我下決定的重要原因。」他又表示，自己的目標是要為聖日耳門贏得歐聯冠軍。

冀為聖日耳門贏盡所有

美斯又表示：「我仍然渴望比賽爭勝，我想盡可能贏到所有。球會已準備好去挑戰所有錦標，這是我的目標，去保持成長，去繼續贏錦標。」被問到穿上聖日耳門球衣的感覺，美斯說：「我真的不清楚，我仍然在放假，不過這件衫很新鮮。」至於自己的比賽狀態，他表示：「我昨日與技術教練們討論過，我需要一個季前準備，我會準備開始接受訓練和工作，希望我可以盡快比賽，當教練們覺得我可以，我就會準備好。

被問到對法甲的了解，美斯表示：「我有些朋友在巴黎，所以他們讓我了解法甲，我認為他們成長了很多。因為聖日耳門在轉會市場做了很多動作，令到聯賽更有競爭力，因為所有球隊都希望能打敗聖日耳門。」

美斯將會穿上聖日耳門的30號球衣，並簽約2年。

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