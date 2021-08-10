美斯轉會｜PSG IG 24小時增400萬Followers 未贏比賽先賺龐大商業收益

周二巴黎聖日耳門宣佈，將和34歲的美斯簽定2+1的合同，後者將會穿上30號球衣。短短24小時，PSG的Instagram便增加了400萬的追蹤者。

巴黎聖日耳門周二於官網證實，將會和球星美斯簽約兩年，另有1年優先續約權，稅後周薪達48.1萬歐元外加獎金。而美斯亦拒絕了好友尼馬讓出10號球衣的好意，他將會穿上當年剛效力巴塞一隊時的30號球衣。

美斯亦在簽約後於官網揚言要贏得冠軍：「我為在PSG展開新一頁感到興奮，球會的所有事都與我的目標一致。我知道球隊人腳與教練的天份。我決意為球會及球迷建立一些成績。」

料可賣多30萬件波衫

不過美斯未為PSG上場贏得冠軍前，已經先在網絡上為PSG打出一場勝仗；PSG於短短24小時的Follower便由3800萬增加至4200萬，現在數字還在上升中。據法國電台《RMC》指出，美斯加盟預計可以令PSG球衣即時增加20至30萬的銷量，而過去有5%至10%的遊客前往巴塞隆拿的因為美斯在場，今次他轉會PSG有望在日後帶動巴黎的旅遊業。

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