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美斯離開巴塞｜拿樸達透露美斯願留隊 2年合同分5年支付人工
46 分前
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美斯離開巴塞｜拿樸達透露美斯願留隊 2年合同分5年支付人工
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拿樸達指美斯已同意續約。（路透社）

巴塞隆拿周四宣布美斯將會離開球隊，主席拿樸達出席記者會時，便指美斯本已同意一份分五年支付人工的兩年合同，唯受制於西甲賽會政策，無法和對方續約。

巴塞隆拿主席拿樸達周五出席記者會時，向外界解釋美斯續約的問題，亦暗示事件不太可能會改變：「我不想給予假希望，球員有其他合同選擇，而西甲快要開鑼下，已經餘下很少時間，他亦需要時間去考慮自己的選擇。」

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如美斯離隊，西班牙盃將會是他與球隊最後一個冠軍。

如續約將超15%人工

拿樸達亦表示，美斯深愛巴塞隆拿，亦願意為留下球隊而讓步：「我們花了兩個月時間，和球員同意了一份分5年支付人工的兩年合同。美斯幫助我們助讓一切變得盡可能簡單。」拿樸達又批評其合同在其他地方是可行，唯獨西甲卻不容許這樣。

「令大家4:1的工資規則有所了解，要能夠支出2,500萬歐元的人工，我們便需要減少1億歐元的人工總支出，這需要出售大量球員。」拿樸達又指巴塞隆拿已盡可能去令美斯續約，但如美斯續約便會令球會超過人工上限15%，最終拿樸達和美斯父親通過電話後，無奈決定放棄和美斯續約。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/美斯離開巴塞｜拿樸達透露美斯願留隊2年合同分5年支付人工-279310
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