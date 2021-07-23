美斯離開巴塞｜生涯7大時刻 由16歲首次上陣到最後一次捧盃

巴塞隆拿宣布美斯將會離開球會的消息震驚全球，這名球王為巴塞上陣810場比賽、攻入683球、贏得10個西甲冠軍、7個西班牙盃、4個歐聯冠軍，以及3個世冠盃。以下便是美斯於巴塞隆拿生涯時的精彩時刻。

2000年12月美斯與巴塞簽下首份合約後，於2003年11月16日對波圖，以16歲之齡首次換入為巴塞上陣。

2009年5月27日

美斯於歐聯決賽對曼聯時頂入一球，以2:0贏波第二次捧走歐聯。該季巴塞贏得歐聯、西甲及西班牙國王盃，成為三料冠軍，同年美斯亦首次贏得金球獎。

2009年至2018年

自C朗拿度於2009年轉會皇家馬德里後，他和美斯於西甲相爭，便成為了球壇焦點，兩人合共贏得11座金球獎及10次歐洲金靴獎，外界評兩人是史上最經典的對碰。

2011年5月3日

美斯在哥迪奧拿指導下改踢「假9號」，當年兩人合作無間，於歐聯4強更淘汰死敵皇家馬德里，決賽更再次擊敗曼聯捧走冠軍。

2014至2015年球季

2014年蘇亞雷斯由利物浦轉會巴塞隆拿，與美斯及尼馬組成進攻組合MSN，這三人於該季順利贏得三冠王，亦令美斯與巴塞隆納成為歷史上首個取得兩次歐洲三冠王的球隊。

2019年12月2日

美斯力壓雲迪克及C朗拿度，破紀錄第六度贏得金球獎，當年他在所有賽事為球會及國家腳攻入46球，亦贏得西甲冠軍，並以36個聯賽入球，成為神射手及贏得歐洲金靴獎。

2021年4月17日

美斯在西班牙國王盃決賽對畢爾包梅開二度，以4:0贏波並第7次捧走國王盃，是他在巴塞贏得的第35個錦標。

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