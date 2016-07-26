美斯離開巴塞｜財困全因太高薪 部份球員人工更勝迪布尼

巴塞隆拿周四指球會未符合西甲的財政公平競技原則，無法與美斯達成新合約。到底巴塞隆拿的球員人工有多高，令球隊無法維持健康的財政？

人人都說美斯一人支撐住整支巴塞隆拿的進攻，據西班牙蝕媒於2020年爆料指，美斯年薪高達7076萬歐元，其周薪為136萬歐元，即是地球每自轉一周，美斯就算只是睡足24小時亦有19萬歐元（約175萬港元）。

基沙文周薪達88萬歐元

作為世界第一的球員，美斯亦配得起世界第一的高薪。不過其巴塞隊友的人工和其表現相比便不似預期。以1.2億歐元加盟巴塞的基沙文於球會表現平平，甚至更不是球隊的必然正選。只是這名法國球星亦有4580萬歐元年薪，周薪達88萬歐元。全隊第三高人工的法蘭迪莊亦有2083萬歐元年薪，周薪達40萬歐元。

一些甚少落場的巴塞球員人工亦十分高昂，如長期傷兵丹比利和後備的烏姆迪迪年薪亦有1200萬歐元，即周薪達23萬歐元。古天奴年薪為858萬歐元，周薪為16.5萬歐元。

要知道全球最賺錢的聯賽英超，其頂級球星如奧巴美揚及迪布尼等亦只得40萬歐元周薪，巴塞如此多人工和表現不乎的球員，財困亦可是咎由自取。