美斯離隊｜記者會中一度哽咽 美斯向巴塞上下作最後告別

阿根廷球星美斯離開西甲班霸巴塞隆拿，震驚整個球壇。為了體面地宣布美斯離開，巴塞特意為他舉行了告別記者會，而一眾巴塞球星如布斯基斯等亦到場支持。

在記者會中，美斯甫上台已感觸落淚，難以開口說話。他冷靜了一會後再說：「我真的不知道該說甚麼。最近幾天，我想了很多我能說的話，但我甚麼都想不出來。我在這裡待了很多年，我的一生都在這裡。這(離隊)對我來說真的太難面對，我完全沒有準備好。」

効力21年，總共為球會射入672球，贏得過35個錦標。這名阿根廷球星續道：「21年了，我將帶著我的3個孩子離開。我們一直都住在這個城市，這裡是我們的家。我真的很感激一切，我所有的隊友，所有陪伴我的人。從我在巴塞的第一天到最後一天，我為球會付出了一切。我從未想過要說再見，從來沒有一絲考慮。」

美斯：未決定加盟巴黎聖日耳門

同時，美斯也表示相當掛念巴塞球迷：「我愛這家球會，我已有超過年半沒有見過球迷，這是很難接受的。如果我可以決定(離開時的方式)，我會希望在一個座無虛席的魯營球場，向球迷作最體面的告別。」

巴塞隆拿早前發出聲明，指出球會與美斯雖然就新合約已達成共識，但由於無法符合西甲賽會訂立的財政規定，以致合約不能生效，美斯効力巴塞長達21年的生涯因而將會結束。

美斯自2000年加盟巴塞青年軍，慢慢踢上一隊，為球隊南征北討，贏盡球會比賽所有錦標，他個人更成為世界上最佳球員。美斯與巴塞，早就密不可分。他揚言，終有一日會回歸巴塞：「我們有過一些美好的時光，也有一些不好的時間，但人們對我付出的愛始終如一。我希望未來以各種形式回來，成為球會一員，並協助球會成為世上最佳。」

至於加盟巴黎聖日耳門的傳聞，他道：「暫時還未有定案，在巴塞作出官方公布後，我收到很多電話，當中也與各方有過交流。」致詞完畢後，美斯家人、隊友，以及巴塞會長都起立對美斯報以掌聲。而記者會結束後，美斯與隊友一起，與他們為球會贏得的35個獎盃一同合照。

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