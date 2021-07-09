美洲盃｜阿根廷挫巴西贏美洲盃 美斯首奪國際賽冠軍

周日早上舉行的美洲國家盃決賽，阿根廷以1:0擊敗死敵巴西，自1993年以來首度奪冠。更值得紀念的是，這次是美斯首度奪得國際大賽冠軍。

美洲國家盃今屆原定由阿根廷和哥倫比亞合辦，但因新冠疫情影響，比賽最終移師巴西舉行。不過，阿根廷於今屆一改過去神經刀本質，表現相當平穩並殺入決賽，與多年宿敵兼主辦國巴西爭冠。

28年後再奪錦標

需作客出戰的阿根廷於22分鐘打開紀錄，效力巴黎聖日耳門的迪馬利亞在一次反擊中獲得單刀機會，他乖巧地「笠」過對方門將，先開紀錄。巴西下半場換入法明奴等鋒將企圖收回失地，但不論他與李察利臣多次埋門都無功而還。ａ最終，阿根廷如願以償奪冠，時隔28年再度奪得美洲國家盃冠軍。

球證鳴笛後，阿根廷一眾職球員都第一時間衝向隊長美斯，與他相擁之餘更把他拋起慶祝。「球王」美斯雖然在球會上已贏盡所有錦標，但他多年都與國家隊錦標無緣，之前除了3次奪得美洲盃亞軍，更於2014年世界盃決賽敗於德國腳下。美斯更曾經宣布退出國家隊，不少球評家都指他應與國家隊獎項無緣。今次終於順利奪冠，相信全球的球迷都為美斯感到相當高興。

美斯與妻兒視像對話

奪冠後的美斯相當感觸，在與隊友慶祝後，他先和巴西隊長兼好友尼馬在球場中央相擁25秒，之後就與其青梅竹馬的妻子安東尼娜進行視像對話，與最愛分享人生最重要一刻。安東尼及後則在Instagram分享這一刻，更將美斯三個小朋友向爸爸祝賀的影片上傳，甜蜜非常。