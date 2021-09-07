美網︱加拿大19歲小將連挫種子球手闖四強

加拿大19歲球手費蘭迪絲（Leylah Fernandez）在美國公開賽連挫多位頂尖球手，打入今年最後一項大滿貫賽事的四強。

這位周一(6日)方滿19歲，加拿大的費蘭迪絲在今屆美網成為焦點球手，她先在第3圈淘汰兩屆冠軍的大坂直美之後，在16強又擊敗2016年冠軍的基芭（Angelique Kerber）。在昨日的半準決賽，費蘭迪絲面對奧運銅牌得主的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）。

費蘭迪絲首盤先以6:3的局數取得領先。在第2盤被施維杜蓮娜反勝局數6:3，雙方盤數打成1:1，要戰至決勝的第3盤。費蘭迪絲與施維杜蓮娜在第3盤互破對手2個發球局，令比賽進入決勝局。費蘭迪絲最終在決勝局以7:5的比數險勝施維杜蓮娜入四強。

16年來最年輕四強球手

費蘭迪絲賽後表示：「認真的，我真的不知道怎樣說明我現在的感覺。其實全場比賽我都很緊張。能與施維杜蓮娜比賽我已經覺得很光榮。我只是告訴自己去爭取每一分，而榮幸地我做到了。」費蘭迪絲成為自2005年的舒拉寶娃（Maria Sharapova）之後，美網最年輕的四強球手。費蘭迪絲下一圈會對白俄羅斯球手，世界排名第2的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）