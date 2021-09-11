美網︱港小將闖青年組男雙決賽 祖高域男單鬥梅韋迪夫

本年度的最後一項網球大滿貫賽事，美國公開賽已進入尾聲。其中香港的年輕球手黃澤林（Coleman Wong）在青年組男雙夥拍法國的Max Westphal，成功打入決賽。至於爭取年度「全滿貫」的祖高域（Novak Djokovic）在男單四強復仇成功，擊敗施維列夫（Alexander Zverev）晉身男單決賽。

以非種子球手出戰的黃澤林與Max Westphal，晉級過程全不輕鬆，從首圈至四強全部都要打到決勝的第3盤分勝負。然而二人保持穩定的發揮，全部都能在決勝的第3盤擊敗到對手。其中在今日的四強，亦在第3盤以10:4的比賽擊敗美籍日裔球手Bruno Kuzuhara及克羅地亞Mili Poljičak的組合晉級。他們決賽會對上賽事8號種子烏克蘭的Viacheslav Bielinskyi及保加利亞的Petr Nesterov。

祖高域決賽撼梅韋迪夫

至於爭取贏得美網男單冠軍的祖高域，在四強面對東京奧運將他淘汰的賽事4號種子，德國的施維列夫，雙方打足5盤之下，最終由祖高域贏得第5盤勝出，將與俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）在決賽中爭奪今年最後一個大滿貫資格。