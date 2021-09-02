美網︱西斯柏斯次圈故技重施 又「借尿遁」被觀眾噓爆

世界排名第3，希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）繼首圈遭梅利（Andy Murray）批評，利用每場比賽去洗手間的小休時間，故意拖延比賽時間以進行調整。在周三(1日)的次圈又再次「借尿遁」，今次更被在場觀眾報以噓聲。不過，他對自己的行為並沒有改變的打算，更反問梅利：「我是按照規則去做，有甚麼問題？」

在首圈不敵西斯柏斯，梅利賽後曾批評西斯柏斯的小休時間過長，惹起他的不滿。在周三的次圈，西斯柏斯在比賽中途又用了超過8分鐘的洗手間時間，返回場內更取笑發出噓聲的球迷。西斯柏斯在記者會上被問到自己「借尿遁」的問題，他表示：「對我來說，小休一下是非常重要。有些人可能不重要，但每個人都有自己的時間。我都已經努力去盡快完成，不過有時我就是需要多點時間。」

被記者問到他的小休時間超過7分鐘，西斯柏斯說：「我想知道，規則是怎樣？規則在這裡就是該遵守，對不？如果我違規，那當然我有錯啦。我認同，我做的不是正確的事。但我做的仍然在指引之內，那又有甚麼的問題。」

西斯柏斯想反借梅利開脫

西斯柏斯之後又試圖借梅利為自己解脫，他反問梅利在2012年的美網決賽去了洗手間多久，不過記者指少於3分鐘後，西斯柏斯指：「好的，那3分鐘與更多有甚麼不同？我沒有做任何錯事，所以我不明白，那些人都是體育愛好者，他們是來看網球。我沒有做甚麼對抗他們的，我也很喜愛球迷。」他又指：「有些人不會明白，因為他們沒有打過高水準的網球賽，不知道有多少的影響，也不知道有多少的困難。總之有時候我們就需要一些小休去做自己的事。」

梅利早前指：「球證們不能做任何事，因為規則就在這裡。不過我作為球員委員會成員，我們都有討論有關的事，有討論過修改規則，減少機會被人濫用。」

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