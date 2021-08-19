Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
美網︱西斯柏斯首圈苦戰5局淘汰梅利
1 小時前
#Hashtags
網球美國公開賽Stefanos TsitsipasAndy Murray大坂直美Marie BouzkovaATP
美網︱西斯柏斯首圈苦戰5局淘汰梅利
news-images
大坂直美（右）成功淘汰保絲高娃晉級。(路透社)
 news-images
西斯柏斯在美網首圈苦戰5盤過關。(路透社)

今年最後的一項大滿貫賽事，美國公開賽開鑼，2012年冠軍英國球手梅利（Andy Murray）在首圈面對世界排名第3的希臘球手西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），二人打足5盤，最終西斯柏斯以3:2的盤數晉級次圈。

休養多時的梅利，復出後在奧運未能爭取到獎牌。在美網面對近年冒起的西斯柏斯，二人過去未曾在巡迴賽對壘，今次是首次的碰頭。梅利首盤雖然以6:2的局數取勝，不過第2盤西斯柏斯迫到梅利要打決勝局，並以細分9:7追平盤數1:1。

在第3盤雖然梅利再贏局數6:3。但是比梅利年輕11年的西斯柏斯，體力上比較有優勢。在之後兩盤連贏6:3及6:4，以3:2的盤數擊敗梅利晉級，全場比賽進行了4小時49分。至於女單方面，力爭衞晃的大坂直美以3:0的盤數擊敗捷克的保絲高娃（Marie Bouzkova）晉級。

ATP再呼籲接種疫苗

另外，職業網球聯會（ATP）就再次呼籲，參與美網的球手接種疫苗。早前，西斯柏斯曾在接受訪問時指，因為沒有強制性的要求，故不會接種疫苗。其後他被希臘政府指責，不過ATP指接種疫苗只是鼓勵，而非強迫性，球手是否接種還是個人選擇。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/美網︱西斯柏斯首圈苦戰5局淘汰梅利-282676
#Hashtags
網球美國公開賽Stefanos TsitsipasAndy Murray大坂直美Marie BouzkovaATP
Am730

傳卡雲尼讓出7號球衣予C朗　改穿21號波衫

東京殘奧會︱梁育榮破斯洛伐克選手晉身四強　楊曉林劉慧茵出局

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
傳卡雲尼讓出7號球衣予C朗　改穿21號波衫
Am730
Am730
東京殘奧會︱梁育榮破斯洛伐克選手晉身四強　楊曉林劉慧茵出局
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多