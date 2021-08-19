美網︱西斯柏斯首圈苦戰5局淘汰梅利

今年最後的一項大滿貫賽事，美國公開賽開鑼，2012年冠軍英國球手梅利（Andy Murray）在首圈面對世界排名第3的希臘球手西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），二人打足5盤，最終西斯柏斯以3:2的盤數晉級次圈。

休養多時的梅利，復出後在奧運未能爭取到獎牌。在美網面對近年冒起的西斯柏斯，二人過去未曾在巡迴賽對壘，今次是首次的碰頭。梅利首盤雖然以6:2的局數取勝，不過第2盤西斯柏斯迫到梅利要打決勝局，並以細分9:7追平盤數1:1。

在第3盤雖然梅利再贏局數6:3。但是比梅利年輕11年的西斯柏斯，體力上比較有優勢。在之後兩盤連贏6:3及6:4，以3:2的盤數擊敗梅利晉級，全場比賽進行了4小時49分。至於女單方面，力爭衞晃的大坂直美以3:0的盤數擊敗捷克的保絲高娃（Marie Bouzkova）晉級。

ATP再呼籲接種疫苗

另外，職業網球聯會（ATP）就再次呼籲，參與美網的球手接種疫苗。早前，西斯柏斯曾在接受訪問時指，因為沒有強制性的要求，故不會接種疫苗。其後他被希臘政府指責，不過ATP指接種疫苗只是鼓勵，而非強迫性，球手是否接種還是個人選擇。