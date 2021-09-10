美網︱19歲費蘭迪絲與18歲拉度卡露齊贏 創22年最年輕女單決賽(更新)

19歲的加拿大球手費蘭迪絲（Leylah Fernandez）與18歲的英國球手拉度卡露（Emma Raducanu），齊在美國公開賽寫下奇妙之旅，在昨日的女單準決賽，費蘭迪絲以2:1盤數擊敗莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），而拉度卡露亦以2:0的盤數淘汰希臘的莎卡莉（Maria Sakkari），齊齊首次打入大滿貫決賽，亦是自1999年之後，第8個由青年球手對壘的美網決賽。

接連淘汰大坂直美、基芭（Angelique Kerber）及施維杜蓮娜（Elina Svitolina）的頂尖球手，費蘭迪絲四強面對二號種子白俄羅斯的莎巴蘭卡。首盤費蘭迪絲繼續憑着其年輕的動力去彌補實力上的差距，雙方在各破對手一次發球局後，比賽要進入決勝局，費蘭迪絲艱苦地先以7:3的分數贏得決勝局。

費蘭迪絲：全力去爭取每一分

費蘭迪絲賽後表示：「這是多年以來的努力，淚、血以及場內場所有的犧牲。我只想打入決賽，而我真的得到了，我全力去爭取每一分，Aryna（莎巴蘭卡）也是。我也不知道是如何去贏得最後一分，不過我慶幸我做到了。」

在第2盤莎巴蘭卡以6:4的局數擊敗費蘭迪絲，將盤數追平1:1。比賽進入決勝第3盤，莎巴蘭卡未能延續前兩盤的表現，被費蘭迪絲兩破發球局，最終亦以6:4的局數勝出，令費蘭迪絲首度打入大滿貫決賽。

隨後的拉度卡露面對世界排名18的莎卡莉，拉杜簡奴先強勢以6:1局數贏得第1盤，第2盤莎卡莉雖然負隅頑抗，不過最終拉度卡露仍以6:4再贏一盤，以盤數2:0擊敗莎卡莉，取得好首個大滿貫決賽資格。

拉度卡露：決賽我沒有壓力

賽後拉度卡露接受訪問表示：「說真的我今日沒想過甚麼，也沒有甚麼期望。在這個時刻，我要多謝我的團隊，草地網球協會以及所有支持着我的人，沒有他們我不可能在這裡。」她又指：「今晚能夠在Arthur Ashe的燈光下比賽，這是網球的其中一個標誌，能夠在這裡比賽已令我非常興奮。」

對於決賽的目標，拉度卡露指：「有何目標？我只是個外圍賽球手，技術上我應該是沒有壓力。」