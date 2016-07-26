美網︱ATP與WTA頻呼籲接種疫苗 頂級球手唔領情僅一半人接種

在今屆的美國公開賽，球迷想要入場就必須至少接種一劑疫苗，但是落場打的球手卻沒有強制規定。雖然職業網球聯會（ATP）以及國際女子網球聯會（WTA）在美網頻頻呼籲球手接種疫苗，但是多個頂尖網球手皆對疫苗卻步，當中包括男子世界排名第3的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）及女子世界排名第2的莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）。而WTA表示，目前有接近一半的球手有接種，目標希望可以在今年底有85%球手接種。ATP亦透露只有剛逾半球手接種。

今年最後一個大滿貫美國公開賽正舉行，大會要求入場的觀眾需要提供至少接種了一劑疫苗的證明，但是在場內的球員，只有要進入賽場的餐廳要提供接種證明，以及作檢測，但卻是沒有要求接種才可以參賽，而男女子的頂級球手都紛紛對疫苗表示抗拒。當中男單世界排名第3及女單世界第2的西斯柏斯與莎芭蘭卡是抗疫苗的兩大頂級代表。

莎芭蘭卡在3月已表明對疫苗的不信任，美國的CNN之後再向這位白俄羅斯球手查詢，但未獲回覆。不過莎芭蘭卡3月時表示：「我真的不信任它（疫苗）。當然，我也不會讓家人接種，如果我需要去打，我真的會再思考多一次才決定。」

非強制球手接種疫苗

WTA就表示，現時有接近一半球手完成接種，而ATP則指剛好超過一半球手有接種。雖然WTA表示，希望在年底達到85%的接種率，但是接種疫苗對職業網球手仍屬個人的選擇，並非強制，故此抗拒疫苗或擔心副作用影響的球手，至今仍拒絕接種，但他們仍可到世界各地參賽。

另外，西斯柏斯在昨日的次圈比賽，以3:1的盤數擊敗法國球手Adrian Mannarino，下一圈會對西班牙的Carlos Alcaraz。而女單方面，衞冕的大坂直美因為對手Olga Danilovic退賽而晉身第3圈。

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