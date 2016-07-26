美網｜黃澤林青年組男雙奪冠 5歲接觸網球後「冇停過」

再有香港運動員在國際體壇創造歷史！來自香港、年僅17歲網球新星黃澤林，今日(12日)在美國網球公開賽夥拍法國球手Max Westphal，在青年組男子雙打的決賽以盤數2:1，擊敗烏克蘭球手Viacheslav Bielinskyi和保加利亞球手Petr Nesterov的8號種籽跨國組合，成功贏得錦標。

總盤數2:1成功奪冠

他在美國時間昨日中午12時出戰的決賽，先與拍檔贏得一盤6:3，其後被對方追回一盤7:5。在第三局決勝局，黃澤林與拍檔在「搶10」制決勝，最終以10:1贏得第三局，以總盤數2:1奪得冠軍。他是繼1983年希麗敏(Patricia Hy)贏得溫布頓青年組女雙錦標後，另一名在大滿貫青年組賽事贏得雙打冠軍的香港球手。

黃澤林感謝球迷家人教練

賽後黃澤林表示很多謝香港球迷，指自己本周已進行5場比賽，今日的決賽要打到決勝局才勝出，過程非常緊張，又讚揚對手技術都很出色。他又感謝家人、之前的教練，以及感謝網球總會安排到一個教練。他又稱雖然已經有一年多沒比賽，即使回來也未達狀態，但都很高興能贏得這個獎盃。

誤打誤撞接觸網球

黃澤林父親黃悅明受疫情影響，今次未能親身到場支持兒子，只能每晚捱夜觀看賽事直播。他接受傳媒訪問時透露，自己本身都很喜歡打網球，在兒子5歲的時候原本安排了一個網球高手，準備教他的胞姊打網球，可是胞姊在首次訓練當中卻發燒。雙親為免浪費數百元金錢，遂找來兒子去「戥腳」上堂，結果黃澤林「由嗰日開始佢揸起個網球拍，就冇停過喇」。他表示，家人都很支持黃澤林成為職業球手，雖然兒子即將踏入18歲，但大家都不介意他暫時放下學業一段時間，「呢幾年佢可以放低佢嘅書本，去闖佢自己嘅路，未來隨時都有機會可以讀書。」

男單第二圈止步心情大受打擊

除青年組雙打外，黃澤林原本希望能在男單賽事奪獎，可是在外圍賽第二圈已止步。黃悅明形容，兒子當時的心情當時大受打擊，憶述雙方那時曾打電話聯絡，其間兒子已表現得不開心，又指兒子當時一度向雙親傳送文字訊息，「佢曾經打過個WhatsApp，話『救救我啊，爹哋媽咪』。」父親表示，其後發現真正救到兒子的，是他自己和他的信仰。