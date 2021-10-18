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羽毛球｜伍家朗獲新球衣贊助　簽約馬來西亞品牌FELET
5 小時前
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伍家朗羽毛球香港運動員FELET
羽毛球｜伍家朗獲新球衣贊助　簽約馬來西亞品牌FELET
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伍家朗和FELET簽約。(網上圖片)

世界排名第9位的香港羽毛球男單球手伍家朗，近日不斷傳出好消息，先是上周向拍拖多年的女友求婚成功，日前又正式宣布與馬來西亞著名羽毛球品牌FELET簽約，為出戰丹麥公開賽前打下強心針。

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FELET於周三在官方社交媒體上宣布，世界排名第9的香港羽球男單好手伍家朗加入FELET大家庭。(網上圖片)

馬來西亞著名羽毛球品牌FELET於周三在官方社交媒體上宣布，「世界排名第9的香港羽球男單好手伍家朗加入FELET大家庭」，伍家朗亦在個人Instagram上載與FELET旗下球員、里約奧運男雙銀牌吳蔚昇及新拍檔劉雋程的合照，3人都同樣穿上FELET的全套球衣球鞋。

伍家朗丹麥站先鬥西本拳太

今次伍家朗和FELET簽約，除了解除了早前東京奧運缺乏贊助的問題外，亦令他於接下來一系列的公開賽中，有充足的裝備支持。伍家朗將會在周三（20日）起在丹麥公開賽登場，首場單打賽事將會對上世界排名16位、日本球手西本拳太。伍家朗戰畢丹麥站後，會接連出戰法國站、德國站、印尼站及12月的世界錦標賽。

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伍家朗與同由FELET贊助的馬來西亞羽毛球手吳蔚昇(中)和劉雋程(右)合照。

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羽毛球｜伍家朗獲新球衣贊助 簽約馬來西亞品牌FELET

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/羽毛球｜伍家朗獲新球衣贊助　簽約馬來西亞品牌felet-289419
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