花劍男團8強僅負俄軍最終得第7 張家朗：再向獎牌進發

男子花劍團體賽，港隊8強面對俄羅斯奧委會，僅負39比45，未能爭獎牌，其後在名次賽再不敵德國，只能與埃及爭奪第7名。港隊對埃及收起大師兄張小倫，以首戰對俄軍表現搶鏡的吳諾弘出賽，面對實力較弱的埃及，港隊以45比21取勝，以第7名完成賽事。



賽後劍擊隊見傳媒，張小倫坦言對戰果失望，但已盡力。他又指，張家朗、蔡俊彥及吳諾弘都很年輕，希望他們可放眼世界，準備好下次奧運。小倫對政府落實興建新劍擊館表示肯定，相信有更大場地，將來可以訓練更多人才。



張家朗亦稱，希望下屆巴黎奧運再做好點。最滿意今次奧運沒有再發脾氣，相比以往較冷靜。他又稱「香港都可以連續3屆打入奧運，我們要再向獎牌進發。」



對埃及時受傷仍堅持完成賽事的吳諾弘稱，「團體賽有師兄撐住，自己發揮會放開去打，個人賽反而未必會有如此表現。」他又笑言，看到自己IG的followers由4百幾升到萬幾，很多謝大家支持。蔡俊彥則自責未能助港隊擊敗俄軍並向支持者致歉，希望之後在全運會及亞運等賽事有進步，3年後於巴黎奧運復仇。教練Greg總結賽事，盛讚每一位港隊劍擊代表都有好表現，「我們很失望最後沒有贏得一面團體獎牌，但明天又是新的一天，我們會做得更好，3年後再回到這個舞台。」