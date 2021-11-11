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苗族奧運金牌得主稱受歧視　遭種族主義者胡椒噴劑襲擊
1 小時前
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Sunisa Lee體操美國東京奧運種族歧視美國亞裔苗族
苗族奧運金牌得主稱受歧視　遭種族主義者胡椒噴劑襲擊
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美國苗族金牌選手Sunisa Lee稱遭種族主義者襲擊。(資料圖片)

東京奧運體操女子個人全能金牌得主，美國的苗族少女Sunisa Lee日前在接受訪問時透露，上月於洛杉磯拍攝時，被人用言語作出種族歧視以及被胡椒噴劑襲擊。

18歲的Sunisa Lee在接受訪問時透露，在數個星期前，她與幾位亞裔朋友在洛杉磯街上，正等候預約好的車時，突然有一輛私家車駛過，並向她們作出具歧視的叫囂，當中更有人表示：「返回你們老家吧」。之後車上有人拿出一支胡椒噴劑噴向她們，然後車輛隨即駛去。

Sunisa表示：「我當時真的瘋了，不過又沒有甚麼是可以做，或是可以控制到，因為他們都逃跑了。」她之後再指：「我沒有對他們做過甚麼，然後獲得名氣，這真的是太難，我真的不想做甚麼為自己帶來麻煩。所以我只能讓他發生了。」

空手道選手亦曾受歧視

在今年4月，美國空手道代表國米櫻，在加州一個公園內亦受到種族歧視，而涉嫌種族歧視的男子已經被捕。美國廣播公司（CNN）指，在新冠疫情期間，美國亞裔人受到的襲擊急增，一個關注美國亞裔人士受到種族主義和歧視的組織表示，今年上半年在美國已有至少4,533宗針對亞裔的襲擊。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/苗族奧運金牌得主稱受歧視　遭種族主義者胡椒噴劑襲擊-292806
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