苗族奧運金牌得主稱受歧視 遭種族主義者胡椒噴劑襲擊

東京奧運體操女子個人全能金牌得主，美國的苗族少女Sunisa Lee日前在接受訪問時透露，上月於洛杉磯拍攝時，被人用言語作出種族歧視以及被胡椒噴劑襲擊。

18歲的Sunisa Lee在接受訪問時透露，在數個星期前，她與幾位亞裔朋友在洛杉磯街上，正等候預約好的車時，突然有一輛私家車駛過，並向她們作出具歧視的叫囂，當中更有人表示：「返回你們老家吧」。之後車上有人拿出一支胡椒噴劑噴向她們，然後車輛隨即駛去。

Sunisa表示：「我當時真的瘋了，不過又沒有甚麼是可以做，或是可以控制到，因為他們都逃跑了。」她之後再指：「我沒有對他們做過甚麼，然後獲得名氣，這真的是太難，我真的不想做甚麼為自己帶來麻煩。所以我只能讓他發生了。」

空手道選手亦曾受歧視

在今年4月，美國空手道代表國米櫻，在加州一個公園內亦受到種族歧視，而涉嫌種族歧視的男子已經被捕。美國廣播公司（CNN）指，在新冠疫情期間，美國亞裔人受到的襲擊急增，一個關注美國亞裔人士受到種族主義和歧視的組織表示，今年上半年在美國已有至少4,533宗針對亞裔的襲擊。