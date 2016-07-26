英漢歐國盃決賽侮辱三獅兵 因種族歧視被判囚10周

今年夏天，英格蘭在歐國盃決賽12碼不敵意大利，一名英國男子在網上直播中，被指對英格蘭國腳的拉舒福特（Marcus Rashford）、查頓辛祖（Jadon Sancho）以及布卡約沙卡（Bukayo Saka）作種族歧視言論，被倫敦法院裁定罪成，被判囚10個星期。

52歲的剷車司機Jonathon Best，在今年7月11日英格蘭對意大利的歐國盃決賽，出言侮辱3名英格蘭的黑人代表。倫敦的Willesden裁判法院周二(2日)作出宣判，指Jonathon Best通過公共通信網絡，發送包含嚴重冒犯信息或事項，被判罪成。報道透露，男子的一個Facebook友人，在網上見到有關影片後向警方及Facebook作出舉報，而男子因為拒絕將影片下架。

英國皇家檢察院指：「當全英國大部分人都為三獅兵團，打入他們50年來首個國際賽決賽而感到光榮，Jonathon Best卻透過Facebook直播，利用種族主義欺凌3個射失12碼的球員。這是比賽上絕對不容許的，沒有任何地方可容納種族主義。」