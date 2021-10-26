英聯盃︱車路士12碼射贏修咸頓 阿仙奴淘汰列斯闖8強

英格蘭聯賽盃的在周中再開，兩支倫敦勁旅在第4圈率先出場，其中阿仙奴下半場的兩個入球，以2:0擊敗列斯聯晉級。而車路士雖然半場領先1:0，但修咸頓下半場初段追平，最終車路士以互射12碼晉級八強。

第4圈的聯賽盃賽事周二晚先進行3場比賽，同在倫敦舉行。其中兩支英超勁旅的阿仙奴及車路士，分別對同級的列斯聯及修咸頓，阿仙奴在主場的比賽，雖然半場與列斯互無紀錄，但下半場憑張伯斯（Calum Chambers）及尼基迪亞（Eddie Nketiah）的入球，以2:0擊敗列斯晉級。

至於車路士在另一邊廂雖然由夏維斯（Kai Havertz）先開紀錄，但是修咸頓換邊後由查阿當斯（Ché Adams）追平。兩隊之後未能再入球，令比賽立即進行12碼分勝負。車路士雖然有美臣蒙特（Mason Mount）射失，但修咸頓的禾確特（Theo Walcott）同樣射失，加上史摩邦尼（Will Smallbone）在第4輪亦射失，令修咸頓12碼輸3:4出局。

英甲新特蘭亦晉級

在最後一場的比賽，已跌落英甲的新特蘭同樣與英冠的昆士柏流浪打成平手，在12碼階段新特蘭以3:1擊敗昆士柏流浪晉級，成為8強唯一以及最低級別的球隊。