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英聯賽盃｜列強副選爭盃仔 利物浦訪諾域治存暗湧
50 分前
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英聯盃利物浦諾域治曼城韋甘比高普尼高威廉斯尼特菲臘斯居迪斯鍾斯南野拓實菲爾科頓
英聯賽盃｜列強副選爭盃仔 利物浦訪諾域治存暗湧

英聯盃第3圈上演多場大戰，其中利物浦將作客諾域治(22/09 02:45)演全英超對決，紅軍料以部分二線兵出戰「爭盃仔」，可勝不穩。力爭英聯盃5連霸的曼城，主場出戰英甲韋甘比(22/09 02:45)，派「副選」仍有力贏波。

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料高普派多名副選上陣作「磨練」。

8屆英聯盃冠軍利物浦今季在英超表現不俗，已5戰4勝1和，近期各項賽事錄3連勝。不過，主帥高普近年只專注英超與歐聯，紅軍近4屆英聯盃最佳成績只是8強，對上一次冠軍要數至2012年，消息指包括小將尼高威廉斯、尼特菲臘斯、居迪斯鍾斯、日本前鋒南野拓實等將擔正登場，令今仗變成五五之爭。至於英超5戰全敗的諾域治，現正急欲爭取一場勝仗振奮軍心，該隊上一圈曾6比0狂數英冠般尼茅夫，而今場遇上「利物浦B隊」，正是爭取過關的好時機。

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鍾斯及南野拓實等機會。

另邊廂，與紅軍同是紀錄性8次在英聯盃封王的曼城，剛傷愈的英格蘭國腳新星菲爾科頓有望擔正「谷狀態」，面對英甲韋甘比，藍月亮要贏波綽綽有餘。

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科頓

英聯賽盃｜列強副選爭盃仔 利物浦訪諾域治存暗湧

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/英聯賽盃｜列強副選爭盃仔-利物浦訪諾域治存暗湧-285697
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