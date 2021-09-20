英聯賽盃｜列強副選爭盃仔 利物浦訪諾域治存暗湧

英聯盃第3圈上演多場大戰，其中利物浦將作客諾域治(22/09 02:45)演全英超對決，紅軍料以部分二線兵出戰「爭盃仔」，可勝不穩。力爭英聯盃5連霸的曼城，主場出戰英甲韋甘比(22/09 02:45)，派「副選」仍有力贏波。

8屆英聯盃冠軍利物浦今季在英超表現不俗，已5戰4勝1和，近期各項賽事錄3連勝。不過，主帥高普近年只專注英超與歐聯，紅軍近4屆英聯盃最佳成績只是8強，對上一次冠軍要數至2012年，消息指包括小將尼高威廉斯、尼特菲臘斯、居迪斯鍾斯、日本前鋒南野拓實等將擔正登場，令今仗變成五五之爭。至於英超5戰全敗的諾域治，現正急欲爭取一場勝仗振奮軍心，該隊上一圈曾6比0狂數英冠般尼茅夫，而今場遇上「利物浦B隊」，正是爭取過關的好時機。

另邊廂，與紅軍同是紀錄性8次在英聯盃封王的曼城，剛傷愈的英格蘭國腳新星菲爾科頓有望擔正「谷狀態」，面對英甲韋甘比，藍月亮要贏波綽綽有餘。

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