英超激戰｜米拿倖免被逐 紅軍藍月賽和 沙拿一扭五入球顯身價

曼城的「地獄客場三連環」終站在晏菲路上演，於英超作客鬥利物浦打和2比2，保住1分。今場焦點除一助攻兼個人入球表演的穆罕默德沙拿外，占士米拿疑犯規未被罰「兩黃」逐離場亦受爭議，賽後藍月亮主帥哥迪奧拿怒轟球證偏幫。

「三連環」首場，即前一輪英超曼城先作客擊敗車路士，接著歐聯作客不敵巴黎聖日耳門，今仗出訪晏菲路，最終取得勝和負各一成績。雙方今場入球梅花間竹，上半場受壓的利物浦幸保不失，下半場轉而搶攻，更憑沙迪奧文尼與沙拿先後入波兩度領先，曼城則靠菲爾科頓與奇雲迪布尼的入球追和。利物浦與曼城賽後分別以15及14分，排名第二、三位，落後「一哥」車路士1及2分。「埃及之王」沙拿今場射入一記「一打五」的世界波，賽後被主帥高普大讚：「如果是美斯或基斯坦奴朗拿度射入這球，大家會說『是呀，他們是世界級呀』，如今沙拿射入這球，證明了他也是世界級。」至於紅軍隊長佐敦軒達臣亦和應：「他從在這裡第一天開始便出類拔萃，他將生命奉獻給賽事，他應該得到應得的回報。」沙拿將在2023年夏天約滿，各界均期待紅軍盡快與他續新約。

今仗雙方主要技術較量，但始終難免亦要技術犯規，其中，今場頂替阿歷山大阿諾特出任右閘的利物浦老將占士米拿，先在上半場禁區內疑撞低菲爾科頓而球證無視；以至下半場有一面黃牌在身時，邊線攔跌貝拿度施華，只被判罰球而毋須領牌。兩次「疑走漏」判決均惹怒曼城領隊哥迪奧拿，其間更曾與第四球證甸恩爭拗。他賽後怒轟：「根本很明顯，這是黃牌動作，球證有時的解釋實在無法令人滿意。在晏菲路、在奧脫福就是這樣；假如是曼城球員犯錯，肯定會被逐。」

至於利物浦領隊高普則一於懶理：「我沒看到那犯規，但我看到哥迪奧拿當時的反應，我都不知道他為何這樣。占士米拿上半場表現很出色，防守曼城球員絕不是易事。」

英超激戰｜米拿倖免被逐 紅軍藍月賽和 沙拿一扭五入球顯身價