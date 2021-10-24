英超激戰｜紅魔吞利物浦5蛋 C朗發茅 蘇B帥危

英超「雙紅會」，曼聯在奧脫福狂吞利物浦5蛋，紅魔鬼球王基斯坦奴朗拿度(C朗)輸到失控「發茅」省人失球品，幸僅領黃牌逃過被逐；而主帥蘇斯克查成眾矢之的，成為下位被炒英超領隊大熱。

利物浦半場已遙領4球，到換邊後5分鐘，穆罕默德沙拿埋齋兼演帽子戲法，紅軍最終大勝5比0。紅魔鬼上半場補時階段C朗「發老脾」，先粗暴攔跌居迪斯鍾斯，再隔著皮球怒踢向對方腹部，被罰黃牌；下半場後備登場的保羅普巴，更在因一記粗野雙腳飛剷，上陣15分鐘便被「直紅」離場，兩位巨星可謂輸波又輸品。C朗賽後「回復正常」在社交網發文表示：「有時戰果不似預期，但一切都是我們責任。我們的球迷一如以往繼續全力支持，他們值得有更好的對待，我們是時候要給予回饋，馬上要加油。」

蘇B：要盡快擺脫陰影繼續前進

不少紅魔鬼球迷今場罕有在半場時已離場，在看台捧場的傳奇領隊費格遜則睇到「嬲爆爆」、頭擰擰，紅軍傳奇杜格利殊則笑到最後。蘇B賽後表示：「輸波是我的責任，教練團隊非常優秀出色，是我選擇的比賽方式，加上我們不夠冷靜，給予對手太多空間。上季我們曾敗給熱刺1比6，今天卻是更差，我們必須盡快擺脫陰影，繼續前進，不能現在放棄。」英國博彩公司《Skybet》已將蘇B列為下位「大熱」被炒英超領隊、賠率跌至1.14倍；至於曼聯下任領隊賠率，根據威廉希爾以干地最被看好，暫力壓施丹及羅渣士。

近期無人能擋的沙拿，今季在英超已入10球領先射手榜，同時在各項賽事連續10場入球，也創紅軍隊史紀錄，兼且是紅軍史上首位連續3次作客奧脫福均有入球球員。

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