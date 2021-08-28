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英超激戰 指車路士8人防守 利物浦和波 高普收貨
2 小時前
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英超激戰 指車路士8人防守 利物浦和波 高普收貨
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車路士守將出盡法寶力守。

英超「紅藍大戰」，結果車路士在半場打少一人下，力守到尾，作客以1比1賽和利物浦，保住1分。早前高調加盟的「新魔獸」盧卡古今場未有發揮，賽後紅軍主帥高普更狂寸對手下半場靠多達8人做防守，但滿意戰果。
 

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高普

人強馬壯的車路士來勢洶洶，今場早段便憑夏維斯建功領先。完半場前，藍戰士守將列斯占士一次護空門，皮球省中其大腿再反彈中手，球證直指12碼兼以紅牌將其逐離場。紅軍射手穆罕默德沙拿操刀極刑一針見血，追平1比1。換邊後，紅軍圍攻車路士，可惜在客隊死守之下，始終未能再入波，終和氣收場各得1分，賽後兩軍同為3戰7分。

今季重返英超的盧卡古，在利物浦首席中堅華基爾雲迪積克嚴防下，處處受制，根據統計，盧卡古在今場頭60分鐘賽事只錄得18次觸球，是在場雙方22位正選球員中最少。事實上，連同今場對碰，二人合共6次交手，盧卡古仍未嘗取得入球，認真尷尬。

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盧卡古(右)未能擺脫雲迪積克。
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利物浦先輸角球頭槌。
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列斯占士(左2)犯手球領紅。

杜曹質疑列斯占士領紅
賽後，「紅軍」主帥高普表示：「一場刺激賽事，我明白列斯占士感受，但這肯定是個12碼。人人以為我們打多一人便會有優勢，但他們卻退守得更深，甚至有8人防守，我們都只能作出遠射。我們賽和了歐洲最好的球隊，算是不俗吧！」至於車路士主帥杜曹則認為，將列斯占士趕走兼輸12碼是個雙重處分，認為球證應翻看片段才判罰，而這張紅牌破壞了今場賽事。

同晚英超，愛華頓作客以2比0輕取白禮頓之戰，比賽途中發生「拖肥」兩大射手卡維特利雲與李察利臣爭射12碼內訌場面；終由球隊劊子手卡維特利雲為球隊射入奠勝。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/英超激戰-指車路士8人防守-利物浦和波-高普收貨-282425
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