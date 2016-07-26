英超激鬥｜曼城大炒白禮頓 科頓踢偽9號

衛冕英超的曼城作客4比1大勝白禮頓，超新星菲爾科頓今場轉踢正前鋒「偽9號」，交出2入球1助攻，主帥哥迪奧拿大讚「識波」，前景無限。同晚車路士的新星中場美臣蒙特亦大演帽子戲法破入球荒，同樣搶鏡。

根度簡為藍月亮先開紀錄，加上菲爾科頓梅開二度，曼城半場已領先3球。到完場前9分鐘，白禮頓靠阿歷斯麥亞里士打射入12碼追近至1比3；但補時5分鐘，菲爾科頓助攻馬列斯埋齋，曼城終以4比1大勝，現以9戰20分、繼續2分落後同周大勝諾域治7球的榜首車路士。

哥迪奧拿一向崇尚傳控踢法，今場以菲爾科頓任正前鋒；巴西前鋒加比爾捷西斯則靠邊企，加上左路的基亞利殊組成「三叉」。對於菲爾科頓的出色表現，哥帥表示：「其實無論菲爾科頓踢任何位置，我同樣喜歡，皆因他深明如何踢好足球。現在我們再有多一員可以出任這位置，有能力在那位置作出傳送。他攻入了兩球，但我總覺得他可以射入更多，就如之前一仗，他某些決定並不完美，但始終他仍年輕，仍可進步。」菲爾科頓亦對新位置非常適應：「老實說我非常享受，逐場作出改變，今場要面對人盯人，戰術目的是要我盡量墮後攞波。或者我本可入3球，但最重要是戰果，我非常滿意。」

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