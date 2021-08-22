英超開季 回歸首戰開齋爆「廠」 盧卡古強化藍戰車

「新魔獸年代」正式啟動。28歲比利時射手盧卡古以天價回歸車路士後，首度登場於英超擔正作客阿仙奴，結果極速先拔頭籌，強化版的「藍戰車」最終兩球淨勝對手，開季兩連勝。經多年歷練，盧卡古迅速融入球隊，令車仔攻擊瓣數更立體，獲全面強化。盧卡古賽後自言滿意演出，但提醒球隊要繼續增強，衝擊冠軍。



盧卡古在開賽15分鐘，接應列斯占士傳中近門撞入，為車路士先拔頭籌，列斯占士於35分鐘再入一球，終以兩球技術勝擊倒兵工廠，後者更兩連敗。盧卡古在9年360日前首次披起車路士戰衣登場，並先後在2011/12及2013/14球季共為球隊上陣16次，至今場才首次為藍戰士入波，讓車迷見證強勢回歸。連同今場入球，曾效力西布朗、愛華頓及曼聯的新魔獸，至今在英超共入114球，在英超史上射手榜排名第20位。盧卡古今場共有8次射門2次中框、11次在對方禁區觸球，均是全場最多；他尚有8次搶贏高空球及2次成功突破；其超強前場統治力，正好填補車仔上季的不足，亦令人想起當年「魔獸」杜奧巴在車仔的輝煌年代。盧卡古賽後稱：「我們控制大局，需要繼續有此水平的表現。我是控制形勢，不斷進步中，我仍有漫長路要走。球隊亦要繼續強大，始終英超是個競爭激烈聯賽，我們已做好準備迎接挑戰。」



阿仙奴118年來最差開季

另邊廂，阿仙奴開季連敗兼不入一球，創下球會118年歷史以來，最差開季成績，賽後不少廠迷要求主帥阿迪達下台，但後者卻令人意外回應：「我要感謝球迷，即使情況看來很差，他們仍給予球員支持。我今天看到很多積極面，球員到最後都未有負面反應。當你失去9名重要球員，肯定會困難，這就是我們低迷的原因。」阿仙奴5千萬鎊新中堅賓韋特，賽前又因感染新冠肺炎缺陣，預計下場英超作客曼城也要倦勤。