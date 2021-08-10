英超開鑼 首戰升班馬 阿仙奴誓挫賓福特

英超回來了！新季英超今晚深夜開打，打頭陣有老牌勁旅阿仙奴作客升班馬賓福特(14/08 03:00)。經歷令人失望球季的兵工廠，上季最終只得第8，今季矢志重振昔日聲威，暑假期間重點買入賓韋特與森比盧干加(Sambi Lokonga)望提升中後場實力，縱然在季前熱身賽表現普通，但相信憑較佳質素與決心，今仗不勝無歸。



兵工廠今季無緣歐洲賽，因此本土聯賽自然是頭號爭取佳績目標。主帥阿迪達暑假成功簽入新晉英格蘭國腳中堅賓韋特，中場則由安德列治引入外界評價極高的比利時中場森比盧干加。事實上，二人在季前熱身賽表現已經相當不俗，森比盧干加更已證明是好貨色。由於兵工廠陣內主將如正選防中湯馬士柏迪及後防重心加比爾馬加希斯，均因傷缺陣；賓韋特與森比盧干加今場都有望擔正出擊，在聯賽首演必會格外落力。



前線方面，隊長奧巴美揚與法國箭頭拿卡錫迪均已操起狀態候命，而英格蘭國腳布卡約沙卡及剛戰畢奧運的巴西金牌前鋒加比爾馬天尼利等，亦已歸隊，大軍人腳齊備；要延續近兩季開咧戰贏波走勢，機會應該樂觀。當然，阿仙奴季前熱身賽多戰不勝，但找來級數十足的格拉斯哥流浪、車路士與熱刺等拍跳，對提升狀態肯定大有幫助，會為今場爭勝好好鋪路。



英超「蜜蜂兵團」賓福特上季僅靠贏出升班附加賽，才得以自1946至47球季以來，首度回歸頂級聯賽。球隊未有頂級球星，但當中最受關注的是25歲的英格蘭前鋒艾雲東尼(Ivan Toney)，貴為上季英冠神射手，或有機會威脅阿仙奴的後防。賓福特之前熱身賽曾賽和曼聯及擊敗西甲華倫西亞，雖然熱身賽成績不能作準，但可見有一定戰鬥力，今仗遇上褪色勁旅阿仙奴，且看有否驚喜。