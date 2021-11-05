英超風雲｜「槌」破利物浦25場不敗 高普怒轟球證連環錯

長路有盡時，英超勁旅利物浦之前保持的跨季25場球會史上最長不敗紀錄，來到剛戰英超終要斷纜，作客以2比3不敵韋斯咸。球賽中兩次爭議判決成為紅軍輸波關鍵，而賽後主帥高普怒氣沖天，狂轟球證樸臣，就連提問的記者亦慘成其出氣對象，認真陰功。

門將艾利臣比加開賽4分鐘撲接角球被韋斯咸後衛奧邦拿撞上，結果甩手讓皮球入網，球證樸臣接納VAR判斷，指奧邦拿未有犯規，判入球有效。4分鐘後，槌仔幫後衛艾朗加斯威爾一記凶狠攔截踢中佐敦軒達臣，球證亦未有罰牌。紅軍完半場前靠阿歷山大阿諾特靚罰球追和1比1。換邊後中段，主隊連入兩球拉開至3比1，而紅軍僅靠後備登場的奧歷治在完場前入波，仍要輸2比3而回。賽後兩軍排名互調，贏波的槌仔幫以11戰23分攀上第3，利物浦則以1分之差跌落第4。

賽後，高普狂轟球證兩個爭議判決：「我想這是對艾利臣的明顯犯規，奧邦拿的手臂撞上了他，但球證卻選擇簡單說句『是VAR決定(未有犯規)』。真是很奇怪的判決，這不是人盯人，這是阻擋門將。或者有人認為我找藉口，但我不是，我接受球隊發揮不好而落敗，但當說到球賽中的特定情況，你要求球證有正常決定，只是他未有做到。大家都看到(艾朗加斯威爾的剷球)，明顯是紅牌，無可爭議，不知道球證對此有何解釋，但他看來對自己的執法水準充滿信心。」值得一提，在記者追問高普對球證還有甚麼不滿時，高普更「發爛渣」批評記者對爭議點欠主見，只懂不斷發問。

英超風雲｜「槌」破利物浦25場不敗 高普怒轟球證連環錯