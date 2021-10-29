英超風雲｜70歲神鋒組合挫熱刺 C朗救曼聯蘇B

老兵救「蘇B」！英超曼聯經歷「雙紅會」大敗後，迎來聯賽關鍵一戰，結果主帥蘇斯克查變陣「3-5-2」，兼起用合共70歲的雙箭頭基斯坦奴朗拿度(C朗)配卡雲尼攻堅，作客大勝熱刺3比0。蘇B賽後大讚兩老神勇，C朗則連續第11年取得「40+」入球，繼續不老傳奇。

憑36歲的C朗上半場接應般奴費南迪斯傳送，近底線窄位抽射「窩利」世界波，加上下半場助攻給34歲的卡雲尼破關，及後備上陣的拉舒福特埋齋，曼聯作客以3球淨勝熱刺。在被炒傳聞下，蘇B今場首次以C朗拍卡雲尼擔正攻堅，結果經驗豐富的二人組發揮威力，C朗1入球1助攻，壓倒性地獲選今場最佳。C朗今季為曼聯上陣10場入7球，而在2021年已累積入40球，連續11年入球突破「40+」，同時在本世紀計聯賽已攻入480球，較美斯更多6球，傲視球壇。

C朗賽後表示：「我們經歷了艱苦的一星期，球隊表現差不只是教練責任，也是球員的。批評總會有，我不會為批評而困擾。我踢了18年足球，我明白今天你可以被讚完美，明天卻會被罵成垃圾。所以當你遇上困境，你需要立刻改變，今天我們做到了。」

暫鬆一口氣的蘇B則說：「C朗就是最好的，他錯過了一個機會，便會立刻將注意力放在下一球。他與卡雲尼配合得很好，他們都互相尊重，效率與水平無與倫比。隊中有很多天賦很高的球員，都需要向這兩位老將學習。」蘇B大讚卡雲尼是訓練場中最出色一員。至於熱刺主帥紐奴則承認球員表現未夠好，未能阻止紅魔贏波。對於隊長哈利卡尼被主場球迷喝倒采，紐奴則呼籲球迷應給予球員鼓勵。熱刺近況低迷，近4場已輸3場。

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